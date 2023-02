Germania: nuove linee guida per le celebrazioni multireligiose nelle scuole cattoliche di Colonia

L’arcidiocesi di Colonia consente celebrazioni multireligiose nelle scuole cattoliche a determinate condizioni: è entrata in vigore una “Linea guida per le celebrazioni multireligiose nelle scuole” che si applica alle scuole confessionali cattoliche. Le funzioni religiose regolari per gli studenti cattolici devono essere concepite in modo che “la scuola possa diventare un luogo di casa nella propria religione”. Una struttura ecumenica è lecita “dove ciò sembra particolarmente sensato”. Le celebrazioni multireligiose, invece, sono consentite solo in occasioni speciali. Non devono essere intese come funzioni religiose in senso cristiano, ma solo come “celebrazioni con elementi religiosi”. Secondo le linee guida, gli elementi religiosi devono essere progettati dai membri delle religioni secondo i propri riti. “I membri delle altre religioni sono presenti e ascoltano rispettosamente, ma sono coinvolti attivamente solo durante i propri momenti”, e “i servizi interreligiosi in cui si condivide la preghiera non sono possibili a causa delle diverse immagini di Dio”. Deve esistere anche un corpo studentesco multireligioso in cui le singole religioni sono rappresentate “almeno approssimativamente allo stesso modo”. Il motivo della celebrazione deve riguardare la comunità scolastica nel suo insieme, ad esempio in situazioni di crisi come catastrofi e morti, ma non le feste delle singole religioni. Gli studenti debbono essere in grado di “distinguere chiaramente tra una liturgia cristiana e l’occasione speciale di una celebrazione multireligiosa”. Anche gli insegnanti devono saper comprendere che “una celebrazione multireligiosa differisce da una interreligiosa: mentre persone di diverse religioni si riuniscono in una celebrazione multireligiosa, ma ognuno dice le proprie preghiere coi propri riti, le celebrazioni interreligiose sono caratterizzate dalla preghiera congiunta dei seguaci di diverse religioni”.