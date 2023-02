Giornata per la vita: Vicenza, stasera veglia di preghiera nel duomo di Ognissanti ad Arzignano

Nella serata di oggi, giovedì 2 febbraio, alle 20.30 nel duomo di Ognissanti ad Arzignano, il vescovo di Vicenza, mons. Giuliano Brugnotto, presiederà la veglia di preghiera in preparazione alla 45ª Giornata nazionale per la vita che si celebrerà in tutta Italia domenica 5 febbraio. La veglia, organizzata dall’Ufficio Matrimonio e Famiglia della diocesi in collaborazione con il Movimento per la vita, i Centri aiuto alla vita di Arzignano e Vicenza, l’Azione cattolica, il Centro italiano femminile, l’Agesc, i Giuristi cattolici, Movimento dei Focolari e Rinnovamento nello Spirito, riprenderà e approfondirà il messaggio dei vescovi italiani dal titolo: “La morte non è mai una soluzione”. Nel Messaggio i vescovi manifestano preoccupazione per una “cultura di morte” che va diffondendosi e si manifesta in modi diversi nella pratica dell’aborto e nella richiesta del “suicidio assistito”, ma anche nel diffondersi di femminicidi e nel respingimento dei migranti. “La Giornata per la vita – scrivono – rinnovi l’adesione dei cattolici al ‘Vangelo della vita’, l’impegno a smascherare la ‘cultura di morte’, la capacità di promuovere e sostenere azioni concrete a difesa della vita, mobilitando sempre maggiori energie e risorse. Rinvigorisca una carità che sappia farsi preghiera e azione: anelito e annuncio della pienezza di vita che Dio desidera per i suoi figli; stile di vita coniugale, familiare, ecclesiale e sociale, capace di seminare bene, gioia e speranza”.