Vita consacrata: Albenga-Imperia, stasera in cattedrale la messa presieduta dal vescovo

In occasione della XXVII Giornata mondiale della vita consacrata, che si celebra oggi 2 febbraio, giovedì il vescovo di Albenga-Imperia, mons. Guglielmo Borghetti, presiederà alle 17,30 una celebrazione eucaristica in cattedrale con la partecipazione dei religiosi e delle religiose della diocesi. La messa sarà preceduta, alle 17.15 nella chiesa di S. Maria in Fontibus, dalla benedizione delle candele, simbolo di Cristo, che è “luce per illuminare le genti”, come il Bambino Gesù viene chiamato da Simeone. Seguirà la processione con i ceri verso la cattedrale di San Michele Arcangelo per la celebrazione pontificale.

Nel calendario tridentino la festa della Presentazione di Gesù era chiamata infatti “della Purificazione della Beata Vergine Maria”. La riforma introdotta dal Concilio Vaticano II ha poi voluto manifestare più chiaramente la centralità della figura di Cristo.