Papa in R.D. Congo: incontro clero. Card. Ambongo Besungu, “la sua venuta ci dà motivi di speranza”

(Foto Vatican Media/SIR)

“La sua venuta nella Repubblica Democratica del Congo ci dà motivi di speranza e di proiettarci nel futuro con maggiore determinazione e dedizione”. È il saluto del card. Fridolin Ambongo Besungu, arcivescovo metropolita di Kinshasa, al Papa, arrivato nella cattedrale Notre-Dame du Congo per l’incontro con i sacerdoti, i diaconi, i consacrati e le consacrate e i seminaristi. “Vivere l’impegno sacerdotale e religioso nel Congo di oggi comporta enormi sfide”, ha proseguito il cardinale: “Tuttavia, resto convinto che l’indefettibile attaccamento al Signore, la fedeltà ai valori evangelici e la gioia di servire e accompagnare il popolo di Dio nella sua ricerca di una maggiore dignità siano le garanzie di una vita sacerdotale e religiosa autentica e vera, gioiosa e appagante. Per questo benedico il Signore per la fioritura delle vocazioni sacerdotali e religiose nel nostro Paese”.