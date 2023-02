Gianna Beretta Molla: Milano, sabato 4 febbraio convegno nel centenario della nascita. “Cura come consolazione”

(Foto Azione cattolica ambrosiana)

Gianna Beretta Molla è definita la “santa della famiglia e della vita”. “Vi è però il rischio di perdere di vista altri aspetti della sua straordinaria testimonianza di vita – si legge nel sito dell’Azione cattolica ambrosiana –, in particolare quelli che attengono la sua professione di medico, scelta dalla santa come una vera e propria vocazione insieme a quella di sposa e madre”. Nel centenario della nascita di santa Gianna, l’Ac di Milano si è fatta promotrice con la diocesi di Milano di un convegno teologico-pastorale che approfondirà la “cura come consolazione” nell’originale santità di Beretta Molla. L’appuntamento è fissato per sabato 4 febbraio presso il Centro diocesano (via Sant’Antonio 5) a Milano dalle 9.30 alle 12.30.

Dopo il saluto del vicario generale, mons. Franco Agnesi, interverrà don Cesare Pagazzi, segretario del Dicastero vaticano per la cultura e l’educazione, con una relazione dal titolo “Presenza e assenza: il polso della consolazione”. Seguirà l’intervento di Alessandra Augelli, docente di Pedagogia interculturale all’Università Cattolica del Sacro Cuore, su “Affiancare la solitudine e creare legami: Santa Gianna e la tessitura della trama comunitaria”. Modera Maria Teresa Antognazza, giornalista, direttore editoriale Itl/Centro Ambrosiano, e autore di alcuni testi sulla santa, uno dei quali dedicato ai ragazzi.