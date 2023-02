Giornata per la vita: Terni, domani veglia di preghiera in cattedrale con il vescovo Soddu. Il 5 febbraio le “Primule per la vita nascente” nelle parrocchie

Sarà celebrata anche a Terni la 45^ giornata per la vita “La morte non è mai una soluzione” Dio ha creato tutte le cose perché esistano; le creature del mondo sono portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno di morte” (Sap 1,14). Il 5 febbraio vi sarà l’offerta delle “Primule per la vita nascente” nelle parrocchie, organizzata dal Movimento per la vita. Il ricavato delle offerte raccolte ai banchetti sarà destinato al Movimento per la vita – Centro di aiuto alla vita onlus di Terni per l’aiuto economico e materiale delle mamme in gravidanza, in particolare per quelle tentate di abortire volontariamente. Una giornata che sarà preceduta dalla veglia di preghiera per la vita nascente che si terrà venerdì 3 febbraio alle ore 21 nella cattedrale di Terni presieduta dal vescovo Francesco Antonio Soddu per tutti i fedeli della diocesi, gruppi, movimenti ed associazioni ecclesiali, nell’ambito delle celebrazioni in onore di San Valentino dedicate al tema “Dall’amore, alla vita, alla pace”. “L’associazione Movimento per la vita – Centro di aiuto alla vita di Terni, ha offerto aiuto alle madri in gravidanza del nostro territorio, favorendo la nascita di 350 bambini in questi ultimi 17 anni – spiega Alberto Virgolino –. I volontari e le volontarie hanno aiutato a nascere 27 bambini nello scorso anno 2022, altri 2 sono nati a gennaio scorso ed altri 3 nasceranno nei prossimi mesi del 2023”. Anche l’associazione di volontariato Movimento per la vita e Centro di aiuto alla vita di Terni ha fatto esperienza dell’efficacia di una modalità di aiuto ai bambini non ancora nati, accompagnando le mamme in difficoltà con una “adozione prenatale a distanza”, chiamata “Progetto Gemma”. Fin dal 3° mese di gravidanza e fino al 1° anno di vita del bambino dopo la sua nascita, la mamma è sostenuta economicamente per 18 mesi.