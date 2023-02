Papa Francesco: nomina mons. Enrico Trevisi vescovo di Trieste

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Trieste presentata da mons. Giampaolo Crepaldi e ha nominato vescovo della diocesi di Trieste mons. Enrico Trevisi, del clero della diocesi di Cremona, parroco di Cristo Re in Cremona e coordinatore dell’Area Famiglia di famiglie.

Mons. Trevisi è nato il 5 agosto 1963 ad Asola (Mantova). Dopo aver frequentato il seminario diocesano di Cremona, è stato ordinato sacerdote il 20 giugno 1987 per la diocesi di Cremona. Ha svolto i seguenti studi e incarichi: dottorato in Teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma; vicerettore e insegnante di Teologia morale nel Seminario diocesano (1990-1997) e, fino al 2022, docente presso lo Studio teologico interdiocesano di Crema, Cremona, Lodi e Vigevano; direttore del Centro pastorale diocesano (1997-2004); responsabile dell’Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro (1997-2003); assistente spirituale Acli (2000-2005); rettore del Seminario diocesano di Cremona (2004-2016); insegnante presso l’Istituto superiore di scienze religiose a Mantova, nella Facoltà teologica dell’Italia settentrionale a Milano e nell’Università cattolica del Sacro Cuore di Cremona; membro del Consiglio presbiterale e del Collegio dei consultori; dal 2016, parroco di Cristo Re in Cremona e coordinatore dell’Area Famiglia di famiglie.