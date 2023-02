Diocesi: Cosenza-Bisignano, sabato l’inizio del ministero episcopale di mons. Checchinato

Sabato 4 febbraio mons. Giovanni Checchinato farà il suo ingresso come pastore nell’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano. Come viene spiegato in un comunicato stampa della diocesi bruzia, l’arcivescovo alle 15 sarà accolto dai giovani, coordinati dal Servizio di Pastorale giovanile, nell’auditorium Guarasci del liceo Telesio. Successivamente si recherà alle 15.30 nel Salone degli Specchi della Provincia, per il saluto delle autorità del capoluogo e dei sindaci dei Comuni ricadenti nell’arcidiocesi. Alle 16 mons. Checchinato presiederà la celebrazione eucaristica per l’inizio del ministero nella cattedrale di Cosenza con i confratelli vescovi, presbiteri e con i fedeli laici. Saranno presenti anche i delegati fraterni delle comunità cristiane e delle religioni presenti. L’ingresso e la celebrazione saranno trasmesse in diretta da Ten (canale 12) e sui canali social (Facebook) diocesani della cattedrale e del settimanale “Parola di Vita”. In tutte le chiese dell’arcidiocesi sono sospese le celebrazioni eucaristiche per il pomeriggio di sabato 4 febbraio. Le comunità parrocchiali in questa settimana si prepareranno in preghiera e con un percorso di catechesi predisposto dagli Uffici pastorali sulla figura del vescovo nella Chiesa e sul senso della successione apostolica. I sussidi sono disponibili nel sito della diocesi e del settimanale “Parola di Vita”. Un percorso tematico a parte stanno facendo i giovani delle parrocchie e delle associazioni per accogliere il pastore denominato: “Ti diamo una mano”.