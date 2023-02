Associazioni: Acli Bologna, riparte il laboratorio di pensiero politico “La Bottega delle idee per Bologna”.

Per il quarto anno consecutivo ripartono le attività de “La Bottega delle idee per Bologna”, il laboratorio di pensiero politico, economico e sociale delle Acli di Bologna. Due appuntamenti al mese, online, in diretta dalla pagina Facebook https://www.facebook.com/bottegadelleideeperbologna. Si inizia il 7 febbraio prossimo alle 17.30 con Attilio Giuliani, partner della società di consulenza aziendale Considi. “Parleremo di innovazione tecnologica in Emilia-Romagna, attraverso quattro case histories locali, tutti con una caratteristica comune, ovvero l’attenzione alla sostenibilità sociale ed ambientale” spiega Filippo Diaco, animatore dell’iniziativa. Nelle settimane a seguire, “si alterneranno, come di consueto, autorevoli voci del panorama culturale, economico, politico e sociale di Bologna”, prosegue Diaco. Come sempre, interverranno esponenti dell’amministrazione locale, delle imprese e del Terzo settore, “per definire al meglio i margini di quella sussidiarietà circolare da cui prende le mosse il nostro pensiero e la nostra iniziativa”, continua Diaco. Ogni appuntamento, della durata di circa un’ora, “vuole essere momento di riflessione, ma anche di stimolo e pungolo alle realtà coinvolte: una vera bottega di pensiero, con la concretezza del fare e il desiderio di dettare un’agenda politica per Bologna, nel solco del cattolicesimo sociale, della cui tradizione siamo parte attiva” conclude Diaco.