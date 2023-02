Parlamento Ue: proposte nuove misure per migliorare le condizioni dei lavoratori sulle piattaforme digitali

Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Bruxelles, ha approvato la posizione negoziale sulle nuove misure per migliorare le condizioni dei lavoratori sulle piattaforme di lavoro digitali. I negoziati sulla direttiva potranno iniziare quando gli Stati membri adotteranno la propria posizione. Il testo legislativo è stato adottato con 376 voti favorevoli, 212 contrari e 15 astensioni. Le nuove regole “mirano a determinare in maniera adeguata lo status occupazionale dei lavoratori delle piattaforme e a disciplinare l’utilizzo da parte delle piattaforme digitali degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale per monitorare e valutare i lavoratori”.

I deputati hanno inoltre approvato, con altra votazione, numerose modifiche alle norme sulla pubblicità politica per rendere le elezioni e i referendum più trasparenti e per ostacolare le interferenze esterne.