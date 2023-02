Missioni: vescovi Calabria, itinerario formativo per le equipe dei Centri missionari diocesani

La Commissione missionaria regionale della Conferenza episcopale Calabra ha elaborato un itinerario formativo per le equipe dei Centri Missionari diocesani nel 10° anniversario dalla pubblicazione dell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium. La proposta prevede un percorso di formazione missionaria che prenderà avvio dal 10 febbraio 2023 per un totale di 9 incontri, sia in presenza che on line. Gli incontri saranno a cadenza quindicinale nelle serate del mercoledì da febbraio a maggio 2023, dalle 20.30 alle 21.45.

La partecipazione non è riservata alle sole Commissioni missionarie diocesane o ai gruppi missionari parrocchiali, ma anche a coloro i quali avvertono il desiderio di conoscere più da vicino la realtà costitutiva della Chiesa, che è la missione e in particolare la missione ad gentes e inter-gentes. Il percorso prevede anche la possibilità di prendere parte ad un viaggio missionario all’estero.