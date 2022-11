Violenza sulle donne: Caltanissetta, ieri a Casa Rosetta gli studenti hanno vissuta una giornata di formazione sul tema “Rispetto e scelgo!”

(Foto: Casa Rosetta)

Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Casa Rosetta, che aderisce alla Fict, ha tenuto ieri, venerdì 25 novembre, nella sede del proprio centro di ascolto e aggregazione “Al Centro”, in corso Umberto 179 a Caltanissetta, una giornata formativa-informativa sulla violenza di genere dal titolo “Rispetto e scelgo!”. Rivolta in particolare ai giovani la giornata è stata articolata con incontri tematici e laboratori, partendo dalla riflessione che l’abuso parte dal non rispetto, del quale spesso chi abusa è stato vittima a sua volta. Hanno partecipato numerosi e interessati studenti di scuole superiori della città e alcuni loro docenti.

Temi dei workhsop sono stati: “Ricostruiamo legami: ricostruiamo persone” (Alessandro Cereda, psicoterapeuta di Casa Rosetta), “Orfani speciali: le vittime invisibili” (Donatella Buscemi, psicoterapeuta responsabile del centro di consulenza di Casa Rosetta), “Violenza di genere: nuove norme a tutela delle vittime” (Ileana Di Maria, avvocato), “Il corpo violato” (Emanuela Cutaia, psicologa coordinatrice supervisore delle comunità terapeutiche di Casa Rosetta). La giornata si è conclusa con un’esperienza pratica attraverso un seminario teatrale esperienziale sulle emozioni e le percezioni individuali che accompagnano un vissuto di violenza. Il seminario è stato tenuto da Lella Falzone, docente nel liceo Foscolo di Canicattì.