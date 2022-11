Diocesi: Fano, al Centro pastorale una mostra su Armida Barelli

In prossimità della prima memoria liturgica di Armida Barelli e della festa dell’Adesione dell’Azione Cattolica, nei corridoi del Centro pastorale diocesano della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola è allestita la mostra sulla vita di Armida “Nulla sarebbe stato possibile senza di lei” promossa dall’Istituto Toniolo e dall’Università Cattolica, di cui essa è stata co fondatrice insieme a padre Gemelli (22 novembre-3 dicembre). Per questa occasione, mercoledì 30 novembre, parte della mostra si sposterà a Casa Giovani a Fano per un momento di racconto della vita di questa donna che ha saputo coinvolgere centinaia di migliaia di giovani donne in una storia appassionante di cui siamo tutti eredi. Sabato 3 dicembre, al Centro pastorale diocesano, si svolgerà dalle 15.15 un incontro con Ernesto Preziosi per un dialogo sulla sua storia di Armida, a partire dal testo di cui è autore “La zingara del buon Dio”. Sarà anche l’occasione per ricordare alcune donne della nostra diocesi che si sono spese in maniera significativa nella Chiesa: Nella Rondini, Miriam Ortensi e Maria Pia Giammarini a poco più di un mese dalla sua scomparsa. Alle 18 è in programma la celebrazione eucaristica in cattedrale.