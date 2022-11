Maltempo a Ischia: diocesi, “grazie al grande cuore della comunità isolana”

“Ringraziando il grande cuore della comunità isolana, chiediamo per ora di sospendere le donazioni dei beni richiesti in quanto al momento siamo in grado di sopperire alle imminenti necessità verificate in coordinamento con la Protezione civile”. Lo si legge in una nota di oggi pomeriggio della diocesi di Ischia, che invita “a seguire unicamente le comunicazioni che pervengono dalle pagine ufficiali della diocesi”. Ancora una volta la diocesi ricorda i numeri da contattare per le emergenze: 3934421870, 3939776674, 3297145342, 3496483213, 3476010053.