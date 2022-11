A Sua immagine: oggi viaggio nella musica con il maestro De Amicis. Domani, speciale sull’inizio dell’Avvento

Torna A Sua immagine oggi in onda su Rai Uno, alle 16.15, con “Le Ragioni della Speranza” che propone un viaggio nel cuore della musica attraverso alcuni dei suoi più importanti artisti. Protagonista di questa puntata, condotta da mons. Dario Edoardo Viganò, il direttore d’orchestra Leonardo De Amicis. Ha lavorato per Mina, Raffaella Carrà, Mariangela Melato, Riccardo Cocciante, Fiorello, Gianni Morandi, ma anche per… Papa Wojtyla. Di sé dice: “Mi sono ritrovato per caso a vivere una vita straordinaria”. Volto familiare di tanti programmi di successo e direttore musicale del Festival di Sanremo per la quarta volta consecutiva, il maestro De Amicis racconta la sua passione per la musica sbocciata da piccolo dopo aver ricevuto una tastierina per il compleanno e i tanti incontri che hanno dato una svolta alla sua vita.

Domani, alle 10.30, prima domenica d’Avvento, Lorena Bianchetti, insieme ai suoi ospiti, don Luigi Verdi, fondatore della Comunità di Romena, e suor Maria Gloria Riva, Adoratrice Perpetua del Ss. Sacramento, rifletterà su questo particolare tempo soffermandosi proprio sulla necessità e capacità di “vegliare” per non farsi trovare impreparati. In occasione della recente Giornata delle claustrali, celebrata il 21 novembre, inoltre, sarà la preghiera l’altro riferimento della puntata che – attraverso figure bibliche, testimonianze di fede e di conversione e voci della gente comune – proverà a indicare vie di speranza per un domani migliore, come quello rappresentato dalla nascita del Salvatore.

Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla chiesa Sant’Anselmo all’Aventino in Roma. Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.