Diocesi: Teramo-Atri, il 28 novembre l’inaugurazione della Cappellania scolastica

“Siamo davvero contenti di ospitare nell’Istituto agrario di Piano d’Accio la Cappellania scolastica diocesana, l’unica chiesa ad essere inserita all’interno di un complesso scolastico. Daremo agli studenti non solo l’opportunità di potersi raccogliere in momenti di preghiera ma anche di avere un luogo di incontro e di riflessione sui temi a loro più cari”. Con queste parole Caterina Provvisiero, dirigente scolastica dell’I.I.S “Di Poppa-Rozzi”, esprime la sua soddisfazione a pochi giorni dall’inaugurazione della Cappellania scolastica della diocesi di Teramo-Atri, prevista lunedì prossimo, 28 novembre, alle ore 17.30, nella sede di Piano d’Accio dell’Ignazio Rozzi. Il servizio di Cappellania scolastica – si legge in una nota – sarà offerto anche in altri luoghi della diocesi. Nella forania di Teramo saranno la parrocchia del Cuore Immacolato, la chiesa e il convento dei Cappuccini e la parrocchia del Sacro Cuore. A Roseto la parrocchia di S. Maria Assunta presso la cappella di S. Giuseppe. A Giulianova il Monastero del Santo Volto, ad Atri la chiesa di Santa Reparata e a Nereto la chiesa di S. Maria del Suffragio. “La Pastorale scolastica è un percorso, è una sfida, è un’esigenza per la società odierna”, commenta la direttrice dell’Ufficio diocesano per la Pastorale scolastica, Giusy Pelatti. “È difficile oggi parlare dell’essere cristiani nei luoghi di lavoro o nei luoghi di cultura come la scuola e l’Università, perciò siamo lieti di annunciare l’apertura della Cappellania Scolastica Diocesana. Si cercherà di essere presenti in tutte le realtà dove ci sono le scuole secondarie di secondo grado e l’Università. Nata proprio da quel continuo confronto che mons. Leuzzi ha cercato col mondo della scuola e dal cammino sinodale che la Chiesa sta facendo in questo periodo, la Cappellania scolastica sarà un luogo privilegiato per i giovani, ma anche per adulti che vogliono confrontarsi alla luce della fede”, aggiunge. Dal martedì al venerdì, è in programma un momento mattutino prima di andare a scuola, aperto a studentesse e studenti, a docenti e al personale scolastico, con una riflessione sulla Parola di Dio. A partire dal 2023, inoltre, l’Ufficio di Pastorale scolastica – insieme all’Ufficio Scuola – Servizio Insegnamento religione cattolica ed il Centro per la teologia San Paolo VI della diocesi di Teramo-Atri – organizzano il percorso formativo: “La nuova questione di Dio”, articolato in quattro incontri che si terranno nell’aula magna dell’I.I.S. “Di Poppa-Rozzi” in Teramo.