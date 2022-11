Televisione: RaiTre, domani a “Sulla via di Damasco” il comico Paolo Cevoli spiega cos’è “una fede tutta da ridere”

Paolo Cevoli, “una fede tutta da ridere”. Il noto comico romagnolo si confessa a “Sulla via di Damasco”, domani alle 7.30, su Rai Tre, svelando a Eva Crosetta alcuni particolari della sua vita sconosciuti ai più, nella versione inedita di marito, di padre, di nonno, ma anche di uomo impegnato sul fronte della spiritualità. Racconterà di sé, ma anche dei punti fermi della sua vita: uno di questi la famiglia. Cevoli, poi, ha preso talmente sul serio la Bibbia, da saperci anche ridere un po’ sopra, proponendo un monologo dal titolo “La Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli,” convinto che dietro quelle pagine si trovino molti spunti di speranza. Ne dà una lettura alla maniera dei suoi tanti personaggi, unendo leggerezza e profondità, come lui sa fare. In coda al programma di Vito Sidoti, l’attore romagnolo introdurrà la serie web “Capriole. Storie di fallimenti e di rinascite”, un viaggio attraverso le storie di chi ha ripreso il filo della vita: una di queste è quella di Alain della comunità Kayros, con don Claudio Burgio. Cevoli tornerà presto in teatro con “La Sagra Famiglia”, “uno spettacolo – ha detto l’attore – dove racconto la famiglia come una sagra: oggi la famiglia va un po’ meno di moda, invece, secondo me, è una cosa molto divertente”.