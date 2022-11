Diocesi: Cosenza, domani “Parola di Vita” apre le porte ai volontari del percorso formativo “Chiesa aperte” con una mostra su cattedrale

Domenica 27 novembre alle ore 15,30 il settimanale diocesano di Cosenza-Bisignano, “Parola di Vita”, apre le porte ai volontari del quinto percorso formativo “Chiesa aperte”, con una mostra organizzata in occasione dell’ottavo centenario della cattedrale. A darne notizia è l’Ufficio per la pastorale della comunicazione della diocesi bruzia.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con l’associazione 8Cento, l’Ufficio beni culturali, il circolo cosentino della stampa “Maria Rosaria Sessa” e l’Archivio storico diocesano, ha previsto l’allestimento di una mostra documentaria e strumentale sulla comunicazione nella Chiesa e in particolare nella diocesi.

Negli anni e particolarmente dal 1925, accanto alla cattedrale, si è sviluppata una fucina dove con iniziative diversificate si è annunciato il Vangelo, raccontato la fede e fatta sentire la voce dei cattolici cosentini alla luce della Dottrina sociale. La mostra, allestita nel palazzo dell’ex collegio “Calcara”, rientra nel calendario degli appuntamenti diocesani proposti per celebrare il Giubileo della cattedrale e proseguirà fino al 30 gennaio 2023. Per la delicatezza degli strumenti e dei documenti esposti è richiesta la prenotazione della visita (0984.630680). Il percorso formativo “Chiese aperte” per volontari delle parrocchie è sostenuto dalla Cei con i fondi dell’8xmille destinati alla Chiesa cattolica. Alle due iniziative ha dato il patrocinio la Fisc.