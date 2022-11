Abusi sui minori: Terre des Hommes, giovedì 1° dicembre si presenta la campagna “Invisibile agli occhi”

Si terrà giovedì 1° dicembre, alle ore 11, presso la Sala del Cenacolo della Camera dei deputati, in piazza in Campo Marzio, 42, a Roma, la conferenza di presentazione della campagna di sensibilizzazione contro gli abusi sui minori “Invisibile agli occhi”. Presenteremo la campagna alle Istituzioni e rifletteremo insieme ad esperti dell’ambito sanitario e della polizia di stato sull’importanza del lavoro di rete per prevenire e contrastare il maltrattamento su bambini.

Interverranno, tra gli altri, Carla Garlatti (Agia), Annamaria Staiano (Sip), Martino Ruggieri (Sinp), Enrico Parano (Cnr Irib Catania), Stefano Delfini (Direzione centrale Polizia criminale), Vito Pavone (Scuola di specializzazione in ortopedia, Università di Catania), Federica Giannotta (Terre des Hommes Italia).