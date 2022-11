Diocesi: Alghero-Bosa, nel pomeriggio incontro “Come fare Catechesi oggi?”

È in programma per il pomeriggio di oggi, sabato 26 novembre, presso l’ex Seminario a Bosa, l’incontro “Come fare Catechesi oggi? (Metodologia e strumenti)”. Si tratta di un appuntamento formativo promosso dall’Ufficio catechistico diocesano di Alghero-Bosa all’insegna dell’ascolto e della condivisione: “Un laboratorio catechistico – viene spiegato in una nota – per apprendere l’arte di condividere il dono più prezioso che ha ciascun evangelizzatore: il Vangelo di Gesù”.

A guidare l’incontro sarà don Giorgio Bezze, della diocesi di Padova, ex direttore dell’Ufficio catechistico diocesano e attualmente direttore dell’Ufficio educazione, scuola, università e cultura.