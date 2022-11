Unione europea: Noël Treanor nominato nunzio apostolico. “La diplomazia gioca un ruolo chiave nel promuovere la pace”

“Questo incarico come nunzio apostolico presso l’Unione europea giunge in un tempo in cui il mondo, e l’Unione europea in particolare, affronta grandi sfide”. È il commento a caldo di mons. Noël Treanor, subito dopo la nomina papale odierna. “Nel contesto della guerra, dell’instabilità politica e finanziaria, del conflitto e del cambiamento sociale, la diplomazia gioca un ruolo chiave nel promuovere la pace, la comprensione e la buona volontà tra i popoli e le nazioni”, prosegue Treanor, esortando alla preghiera e alla solidarietà “con tutti coloro che lavorano per la pace e la risoluzione del conflitto, proteggendo i diritti umani e facendo presente i bisogni umanitari in Europa e nel mondo”. Il nuovo nunzio, inoltre, si rivolge alla diocesi di Down and Connor, che ha servito per 14 anni, ringraziando il clero, i religiosi e i laici per il loro supporto, ma anche le autorità cittadine e i leader religiosi per il cammino di dialogo compiuto con loro, che ha portato alla “risoluzione del conflitto e alla pace nell’Irlanda del Nord”.