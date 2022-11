Avvento: Fondazione Ambrosianeum, il Concerto di Natale dedicato al card. Martini nel 10° anniversario della morte

La Fondazione culturale Ambrosianeum invita al tradizionale Concerto di Natale dedicato quest’anno al cardi. Carlo Maria Martini nel 10° anniversario della morte. L’evento, che ha per titolo “Martini, Milano, le pesti, la Croce”, trae spunto dal testo poetico di Marco Garzonio arricchito dalle musiche originali del maestro Adriano Bassi, che si avvale di arpa, violoncello, pianoforte, voce di soprano e voce recitante per creare un connubio di grande intensità tra parola e musica. Un’edizione apposita del programma di sala, introdotto dal critico e poeta Marco Beck, riproduce il testo di Marco Garzonio, che è tratto dal volume “La settima stanza del cardinale. L’eredità di Carlo Maria Martini”, a cura di Marco Vergottini, edito da Solferino (2021) e le annotazioni musicali del maestro Adriano Bassi. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione di Fondazione Carlo Maria Martini e Istituto auxologico italiano. La Fondazione culturale Ambrosianeum nasce nell’immediato dopoguerra, in un clima di ricostruzione morale e civile, per intuizione del card. Schuster, Enrico Falck e Giuseppe Lazzati. È impegnata sul fronte della valorizzazione del patrimonio culturale e civile collettivo, della cultura cattolica e del dialogo interreligioso, della cittadinanza attiva. Ingresso libero fino a esaurimento posti.