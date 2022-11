Stasera nella chiesa parrocchiale di Filetto si terrà l’incontro diocesano dei giovani in preparazione alla Gmg di Lisbona 2023. L’iniziativa organizzata dalla Pastorale giovanile inizierà alle ore 19.30 per proseguire con un breve momento conviviale e poi alle ore 21 con la veglia di preghiera. Ci sarà anche la presentazione della Gmg 2023 in programma a Lisbona dal 1° al 6 agosto 2023. All’incontro sarà presente anche il vescovo Mario Vaccari.