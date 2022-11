Diocesi: Brescia, domani la Giornata del pane. Offerte raccolte a favore del Rifugio Caritas

Domani, in occasione della prima domenica di Avvento, torna nella diocesi di Brescia la Giornata del pane realizzata con il contributo del Gruppo panificatori di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale.

“Il pane (confezionato in sacchetti ad hoc) viene distribuito durante le celebrazioni eucaristiche e vengono raccolte le offerte secondo le modalità individuate da ogni parrocchia”, spiega una nota, nella quale si precisa che “quanto raccolto andrà a sostenere il progetto proposto da Caritas diocesana Brescia: per il 2022, si tratta del Rifugio Caritas”. “Dopo un percorso durato 11 anni che l’ha visto cambiare più volte collocazione, il 12 settembre 2022 – prosegue la nota – il Rifugio Caritas ha lasciato la struttura di via della Garzetta, presso l’ex Seminario vescovile, per trovare collocazione finale a Brescia in via Ardigò, nella struttura nota come Casa di accoglienza delle Suore Missionarie della Nigrizia”. La struttura, aperta 24 ore su 24, offre accoglienza e accompagnamento ai senza dimora grazie a 18 posti disponibili.