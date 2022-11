Diocesi: Mantova, da domani al 4 dicembre gli “Evo giovani”, esercizi spirituali nella vita ordinaria

La Pastorale giovanile della diocesi di Pavia propone anche per quest’anno “Evo giovani”, gli esercizi spirituali nella vita ordinaria che si terranno online da domani, 27 novembre, a domenica 4 dicembre. “Una settimana di relazione e incontro con il Signore, per tessere insieme a Lui le trame della tua vita, per dirigere i tuoi passi”, spiega una nota. In ogni giornata, i partecipanti avranno accesso ad una video-meditazione con alcune indicazione per vivere un tempo di preghiera profonda, a partire dalla Parola e da quanto ascoltato. Saranno inoltre affidati ad una guida, che avrà il compito di conversare con i giovani una volta al giorno su come sta procedendo il cammino durante la settimana. A conclusione della quale, nel fine settimana del 3 e 4 dicembre, i capi Scout dell’Agesci vivranno una due giorni presso l’eremo della Ghisiola mentre agli altri giovani verrà indicato il luogo del ritiro in base al numero di iscritti.

Gli “Evo giovani” si inseriscono nel percorso “Mantova takes Lisbona” in preparazione alla Giornata mondiale della gioventù che si terrà nell’estate 2023.