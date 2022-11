Diocesi: Avezzano, domani in cattedrale un oratorio musicale sul beato Salvatore Lilli

In occasione del quarantennale dalla beatificazione di padre Salvatore Lilli, francescano originario di Cappadocia martirizzato il 22 novembre 1895 in Armenia Minore, durante la prima fase del genocidio degli armeni, l’Ufficio missionario della diocesi di Avezzano propone un oratorio musicale su questa insigne figura di sacerdote missionario, figlio della Marsica. Il 3 ottobre 1982, infatti, Papa san Giovanni Paolo II beatificava, in San Pietro, padre Salvatore Lilli. Nella serata di domenica 27 novembre, alle 18.30 nella cattedrale dei Marsi, verrà proposto dal coro parrocchiale “Timete Deum” e dell’Orchestra giovanile della diocesi dei Marsi la prima assoluta dell’oratorio per voce recitante, soli, coro e orchestra sulla vita del beato. Il testo è di Alessandro Giancola, le musiche di Alessandro De Foglio; dirigerà il coro il maestro Luca Bischetti.