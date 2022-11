Caritas Italiana esprime “vicinanza nella preghiera e solidarietà alla popolazione di Ischia, colpita oggi da una tragica alluvione, che ha causato morte e dolore”. Lo scrive in un post sulla sua pagina Facebook. “Ci teniamo in contatto con il vescovo della diocesi di Ischia, mons. Gennaro Pascarella, con il delegato regionale Caritas della Campania e con Caritas Ischia, che è già operativa sul posto, per valutare insieme le prime necessità ed interventi”, conclude Caritas Italiana.