Diocesi: Sassari, domani ritiro spirituale di Avvento per i laici “Camminiamo insieme in ascolto dello Spirito”

“Camminiamo insieme in ascolto dello Spirito”. Questo il tema del ritiro spirituale di Avvento per i laici promosso per la giornata di domani, domenica 27 novembre, dal Centro pastorale diocesano e dalla Segreteria delle Aggregazioni laicali di Sassari. L’appuntamento, ospitato dalle 9 presso il centro di alta formazione “San Giorgio”, prevede la preghiera iniziale, una lectio divina e, a seguire, la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Gian Franco Saba. Dopo il pranzo comunitario, nel pomeriggio i lavori proseguiranno esclusivamente per i responsabili delle aggregazioni laicali che lavoreranno alla definizione di un itinerario sui cantieri sinodali.