Maltempo a Ischia: don Ballirano (parroco Casamicciola) al Sir, “in giro ci sono voci su dispersi e di morti, ma non c’è alcuna certezza al momento”

(Foto: ANSA/SIR)

“Ancora non è chiara la gravità della situazione, si parla di dispersi e anche di morti, ma sono voci che si accavallano, senza alcuna certezza”. raggiunto di nuovo telefonicamente dal Sir, don Gino Ballirano, parroco di Santa Maria Maddalena a Casamicciola, nella diocesi di Ischia, ci aggiorna in tempo reale su quello che sa. Dopo essere riuscito a uscire di casa, il sacerdote ha raggiunto ora la zona Maio, mentre resta inaccessibile la zona del Celario. “Sto chiedendo anche ai responsabili della Protezione civile, ma nessuno riesce ancora a dare conferme. Da voci diverse ho sentito parlare di un morto, da altre addirittura di otto. Ma nessuno ha dato numeri in modo ufficiale”. Il parroco sta anche provando a contattare le persone disperse sul cellulare: “Nessuno mi risponde – dice -, ma non so se è perché è successa una tragedia o se con il maltempo sono saltate le linee”.