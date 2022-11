Avvento: diocesi di Bolzano-Bressanone, al via l’iniziativa “Dio è vicino: una stella per te”

Tessere relazioni fra persone, valorizzando la fragilità: è questa la finalità della nuova iniziativa per il tempo di Avvento lanciata quest’anno dalla diocesi di Bolzano-Bressanone. “Dio è vicino: tre parole riassumono il messaggio di speranza dell’Avvento e del Natale anche nella società attuale. Siamo tutti invitati a trasmettere la luce della speranza, a donarci reciprocamente segni di vicinanza e di sostegno. Non ci vuole molto: una preghiera, una buona parola, un piccolo segno”, così Reinhard Demetz, direttore dell’Ufficio pastorale diocesano, spiega l’idea alla base della nuova iniziativa “Dio è vicino: una stella per te”.

L’azione parte dal contatto tra coloro che pregheranno e realizzeranno la stella e coloro che la riceveranno in dono: l’iniziativa può nascere dalla parrocchia, dal gruppo giovanile, dalla classe scolastica che si mette in relazione con la casa di riposo, il gruppo di anziani o il centro diurno per persone con disabilità. O viceversa, a fare il primo passo è la struttura per anziani o per le persone diversamente abili, che avvia un contatto con la parrocchia, il gruppo giovanile o la classe scolastica. Per partecipare basta un’idea, un desiderio, una preghiera.

Gli anziani, le persone con disabilità o in diverse situazioni di vulnerabilità possono essere vicine agli altri realizzando una stella e pregando per il prossimo. O, nel percorso inverso, ricevendo una stella in dono. “In questo modo vogliamo dare un forte segnale di vicinanza e di comunità durante l’Avvento”, sottolinea Demetz.

Per l’iniziativa è stata stampata anche una cartolina con una parte staccabile, che può essere allegata alle stelle fatte a mano o semplicemente usata come biglietto di Natale. Le ordinazioni della cartolina possono essere effettuate all’Ufficio pastorale (tel. 0471 306210, e-mail seelsorge.pastorale@bz-bx.net).

“Dio è vicino” è un progetto di cooperazione della diocesi con sette associazioni e organizzazioni: Caritas, Associazione delle residenze per anziani dell’Alto Adige, Katholischer Familienverband (Kfs), Katholische Jungschar, Katholische Frauenbewegung (kfb), Südtirols Katholische Jugend (Skj), Katholischer Verband der Werktätigen (Kvw). Info: web https://www.bz-bx.net/it/vicino.