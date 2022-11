Avvento: Caritas Nuoro, il 1°, il 7 e il 15 dicembre si prega insieme il Rosario “In cammino verso Natale”

“In cammino verso Natale”. L’Avvento è il tempo che la Chiesa ci offre per preparare il cuore all’arrivo di Gesù. Quale miglior modo per essere pronti ad un evento così importante se non attraverso la preghiera? In prossimità del Natale, la Caritas diocesana di Nuoro propone la recita del Rosario alle 16.15 del 1°, del 7 e del 15 dicembre. Preghiera alla quale sarà possibile partecipare in presenza nella cappella della sede in via Lamarmora 148 a Nuoro, oppure online tramite la piattaforma Zoom; è importante comunicare previamente la propria adesione inviando un messaggio al numero 3382592595 o una email all’indirizzo caritasdinuoro@gmail.com. A questi recapiti è possibile anche affidare le proprie intenzioni e condividerle in forma assolutamente anonima. Ogni richiesta sarà presentata in questi momenti: una grazia di cui si ha fortemente bisogno, una richiesta di aiuto per sé o per altri, un sostegno necessario di fronte a situazioni di vita familiari o lavorative…