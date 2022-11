Maltempo a Ischia: don Pugliese (vicario generale) al Sir, “ancora fango e pioggia, è difficile raggiungere le zone più colpite”

(Foto: ANSA/SIR)

“Non ci sono comunicazioni ufficiali su morti e dispersi”. A parlare al Sir è il vicario generale della diocesi di Ischia, don Gaetano Pugliese, circa la situazione di emergenza a Casamicciola, in seguito a frame e smottamenti. “Ci sono case che non è stato ancora possibile raggiungere per il fango – spiega il vicario generale -, non sappiamo ancora quanti potrebbero essere effettivamente i dispersi, anche su eventuali vittime non ci sono certezze, anche se auspichiamo che non ce ne siano. Come diocesi abbiamo formato un gruppo che si sta occupando dell’emergenza e ci aggiorniamo continuamente, nel frattempo la diocesi ha messo a disposizione due Centri di accoglienza Caritas già funzionanti, uno a Ischia e l’altro a Forio, per le prime necessità. Dal gruppo ho saputo che ci sono già degli albergatori che hanno messo a disposizione le loro strutture per accogliere gli sfollati”. Nella zona superiore di Lacco, che pure era stata interessata dal terremoto del 2017, prosegue don Pugliese, “anche c’è molto fango, pare che un palazzo sia sommerso, ma sono notizie frammentarie, perché ancora non sono riusciti a raggiungere lo stabile. Finora ha anche piovuto tantissimo e c’era ancora il pericolo di altre frane”.