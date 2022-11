Povertà energetica: Benevento, martedì 29 in dialogo con Luciano Gualzetti su come aiutare le famiglie

Il “Laboratorio per la felicità pubblica,” in collaborazione con Base Benevento, promuove per martedì 29 novembre alle ore 17.30 un dialogo in videoconferenza con Luciano Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana e presidente della Consulta nazionale antiusura.

Il dialogo avrà come tema: “Povertà energetica: come aiutare le famiglie a contrastarla in un’ottica progettuale”.

A condurre i lavori sarà Ettore Rossi, coordinatore del Laboratorio per la felicità pubblica.

L’appuntamento sarà l’occasione per affrontare una delle questioni che in questo momento storico crea grandi problematicità a tante famiglie per la difficoltà a garantirsi il riscaldamento della propria abitazione, l’energia elettrica per la vita domestica e altri servizi basilari. “La povertà energetica – spiega Ettore Rossi – rischia di mettere in discussione per tante persone e famiglie vulnerabili una vita minimamente dignitosa, per cui è necessario attrezzare delle risposte adeguate”.

La videoconferenza sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del “Laboratorio per la Felicità pubblica”.