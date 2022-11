Diocesi: Imola, stasera la Cappella musicale pontificia Sistina in concerto in cattedrale

In occasione del 150° anniversario della nascita di mons. Lorenzo Perosi (Tortona, 21 dicembre 1872 – Roma, 12 ottobre 1956), l’Ufficio cultura e comunicazioni sociali della diocesi di Imola ha organizzato uno speciale appuntamento per ricordare il legame tra uno dei principali compositori di musica sacra tra ‘800 e ‘900 e la stessa diocesi. Oggi, sabato 26 novembre, la cattedrale di san Cassiano ospiterà il concerto della Cappella musicale pontificia Sistina, coro polifonico della Città del Vaticano. Il concerto inizierà alle 17.45, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Mons. Lorenzo Perosi, maestro di cappella a Imola all’inizio della sua carriera, venne nominato da Papa Leone XIII nel 1898 direttore perpetuo della Cappella musicale pontificia Sistina, ruolo ricoperto fino alla morte. Questo evento vuole essere l’occasione per ricordare il legame tra Perosi e la diocesi di Imola. Il concerto è organizzato dall’Ufficio cultura e comunicazioni sociali della diocesi di Imola, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e il settimanale diocesano “Il Nuovo Diario Messaggero”.