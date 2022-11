Unione europea: Noël Treanor nominato nunzio apostolico. Mons. Martin (primate d’Irlanda), “ha portato la sua prospettiva più ampia nella nostra Conferenza”

“Sincera gratitudine per il contributo che ha dato alla vita della Chiesa nella diocesi e attraverso l’Irlanda, e per il lavoro nella Conferenza episcopale fin dalla sua ordinazione a vescovo di Down and Connor nel 2008”. Ad esprimerle è mons. Eamon Martin, vescov0 di Armagh, presidente della Conferenza episcopale irlandese e primate d’Irlanda, nei confronti di mons. Noël Treanor, appena nominato dal Papa nunzio apostolico presso l’Unione europea. “Per molti anni – ricorda Martin – il vescovo Treanor è stato strettamente coinvolto nel lavoro della Chiesa sia nell’Unione europea che ad un livello europeo più ampio, particolarmente da membro e vicepresidente della Comece, e ha portato questa sua più ampia prospettiva nel lavoro della Conferenza episcopale irlandese. In questo tempo, ci sono molte sfide che deve affrontare l’Europa a livello globale e il ministero della diplomazia nella Chiesa serve a promuovere l’obiettivo della giustizia e della pace nel mondo”.