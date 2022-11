Diocesi: Caritas Trieste, da lunedì tre incontri di formazione sulla via degli ultimi, del Vangelo e della creatività

La Caritas di Trieste organizza tre incontri di formazione dedicati alle tre vie della carità, la via degli ultimi, la via del Vangelo e la via della creatività, proposte da Papa Francesco durante l’incontro per celebrare i 50 anni di Caritas Italiana. Il primo incontro, “Empatia, ascolto, accompagnamento nella relazione d’aiuto”, con Antonino Ruggiero di Caritas diocesana Pescia e Sonia Sdrubolini di Caritas Marche, si svolgerà lunedì 28 novembre, alle 18, al Seminario vescovile, in via Besenghi 16.