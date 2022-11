Associazioni: Unitalsi, domani la Giornata dell’adesione

Come ogni anno, nella prima domenica di Avvento, l’Unitalsi (Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali) celebra la Giornata dell’adesione. L’occasione per tutti gli unitalsiani di rinnovare il proprio mandato di servizio, di abbracciare idealmente quanti sono segnati dalla sofferenza fisica e morale, realizzando in pienezza il carisma associativo.

“La Giornata dell’adesione – ha spiegato Rocco Palese, presidente nazionale dell’Unitalsi – è una straordinaria esperienza comunitaria da testimoniare e trasmettere. Ogni unitalsiano è chiamato a questo appuntamento nella consapevolezza di assumere uno stile mite e semplice utile ad ascoltare e parlare con chiunque condivide i valori unitalsiani, che sono di un cammino di fede da percorrere con chi porta con sé sofferenze e gioie”.

Un appuntamento annuale irrinunciabile per gli oltre 40mila soci dell’associazione presenti sul territorio e che si adoperano a fianco degli ammalati, dei disabili e delle persone più fragili sempre seguendo la via unitalsiana, quella di una carità vissuta come servizio gratuito.

Il rinnovo, che avviene attraverso la conferma della tessera associativa divenuta nel tempo simbolo di appartenenza all’associazione, che quest’anno ricorda l’annuncio del tema pastorale “Che si costruisca qui una cappella” ed esprime l’intenzione di rimanere per tutti i soci dell’Unitalsi memoria del loro servizio.