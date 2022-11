Maltempo: Senigallia, su Radio Duomo inBlu tre lunedì dedicati all’alluvione di settembre

Tre lunedì dedicati ai tanti temi suggeriti dalla terribile alluvione dello scorso 15 settembre su Radio Duomo Senigallia (95.200 Fm). Dalla prossima settimana, l’emittente propone tre puntate con diversi e qualificati ospiti per affrontare le diverse sfide che un evento del genere impone.

Si comincia lunedì 28 novembre, alle 21.00, quando in diretta sulle frequenze di Radio Duomo inBlu ci sarà la prima puntata dal titolo “15 settembre 2022 – la drammatica notte”: vi prenderanno parte il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti; il vice direttore della Caritas diocesana Giovanni Bomprezzi; Denise Beccaceci, coordinatrice volontari Caritas di Senigallia e l’imprenditore Enrico Giacomelli.

Il secondo appuntamento si intitola “Fiume amico e fiume nemico” ed è per lunedì 5 dicembre, alle ore 21: stavolta i microfoni si aprono a due docenti dell’Università Politecnica delle Marche, Maurizio Brocchini, docente di Ingegneria idraulicae Fausto Marincioni, docente di Riduzione rischio disastri. A loro si affiancherà la voce di Claudio Netti, presidente del Consorzio di Bonifica delle Marche.

“Su la testa” è la trasmissione che chiude il ciclo, dedicata a famiglie ed imprese che hanno pesantemente subito i danni dell’alluvione. Saranno in onda Giacomo Bramucci, presidente Confcommercio Imprese per l’Italia Marche Centrali; Giacomo Cicconi Massi, responsabile territoriale di Senigallia di Confartigianato; Renato Mandolini, presidente Comitato territoriale Confindustria; Giacomo Mugianesi, segretario Cna Senigallia; Mirco Guazzarotti e Eraldo Raffaeli, Comitato “15 settembre” Pianello di Ostra.

La diretta potrà essere seguita su Radio Duomo Senigallia inBlu, sui 95.200 Fm e in contemporanea sul profilo facebook vocemisena/radioduomo e sull’omonimo canale YouTube, dove sarà possibile proporre domande ai partecipanti.