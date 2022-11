Povertà educativa: Giffoni film festival, da domani il nuovo campus di “Sedici modi di dire ciao”

Il cinema ha la funzione di cancellare l’abitudine e rimescolare i ruoli. Porta energia in uno spazio statico, racconta storie capaci di dare una visione nuova, diversa e condivisa: è da qui che parte il nuovo campus di “Sedici modi di dire ciao”, il progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L’iniziativa, ideata e realizzata da Giffoni, coinvolgerà per quattro anni migliaia di giovani, dagli 11 ai 17 anni, di Campania (Eboli e Giffoni Valle Piana), Calabria (Cittanova), Basilicata (Terranova di Pollino), Sardegna (Nuoro) e Veneto (San Donà di Piave).

Già quattro i “Campus – Andata e ritorno” realizzati: il primo in Basilicata a Terranova di Pollino (dal 21 al 25 giugno 2021), mentre gli altri tre in Campania, a Giffoni Valle Piana (dal 21 al 31 luglio durante l’edizione #50Plus), a Eboli, in provincia di Salerno (dall’1 al 4 dicembre 2021) e l’ultimo nel corso di #Giffoni52 (dal 20 al 30 luglio 2022). Il prossimo appuntamento è in programma, dal 27 novembre al 3 dicembre, in Calabria, a Cittanova grazie al supporto dell’associazione culturale Prosopon – Scuola di recitazione della Calabria e Goodwill. L’evento vedrà la presenza di oltre 100 adolescenti, accompagnati da due tutor per ogni regione. Ad accogliere le delegazioni in comune, lunedì 28 novembre, sarà il sindaco di Cittanova, Francesco Cosentino, e il fondatore di Giffoni, Claudio Gubitosi.

Conoscersi, raccontarsi, scoprire le realtà e il vissuto dei propri coetanei sono componenti fondamentali dell’iniziativa, che vuole dare vita a un laboratorio di linguaggio cinematografico che si concretizzerà nella produzione di un documentario. Cresce l’attesa anche per i Movie Days, le giornate di cinema per la scuola, in programma dal 29 novembre al 2 dicembre presso il Cinema Gentile di Cittanova. E ancora i corsi permetteranno di trasformare il proprio smartphone in una videocamera, fornendo gli strumenti e le conoscenze necessarie per realizzare un cortometraggio amatoriale.