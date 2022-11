Diocesi: Trapani, oggi la Gmg “Stop and go”, da domani per l’Avvento “Esperar. Note di attesa per dirsi buongiorno”

Oggi, sabato 26 novembre, i giovani della diocesi di Trapani vivranno la loro “Gmg diocesana” dal titolo “Stop and go” con un raduno presso il santuario della Madonna di Trapani (ore 16) dove si terranno catechesi e laboratori e un pellegrinaggio verso il centro cittadino. Dopo la pausa per una cena veloce all’Oratorio dei salesiani, alle ore 21 raggiungeranno la cattedrale “San Lorenzo” per partecipare alla veglia di Avvento diocesana presieduta dal vescovo Pietro Maria Fragnelli.

Per tutto il tempo di Avvento, da domenica 27 fino a Natale replicando l’iniziativa vissuta durante il primo lockdown, la diocesi proporrà nuovamente di iniziare la giornata con un pensiero tratto dalla Scrittura e una canzone per commentarla. L’iniziativa si chiama “Esperar. Note di attesa per dirsi buongiorno” e sarà disponibile sulle liste broadcast e sui canali social Facebook e Telegram della diocesi ogni mattina alle 7.30.

“L’Avvento e il nuovo anno liturgico ci aiuti a sperimentare modi nuovi per restare uniti e vivere questo tempo come un calendario di speranza”, dice il vescovo Pietro Maria Fragnelli.