Papa Francesco: nomina mons. Treanor nunzio apostolico presso l’Unione europea

Il Papa ha nominato nunzio apostolico presso l’Unione europea mons. Noël Treanor, finora vescovo di Down and Connor, elevandolo in pari tempo alla dignità di arcivescovo. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Treanor è nato a Silverstream (Irlanda) il 25 dicembre 1950.

È stato ordinato sacerdote il 13 giugno 1976, incardinandosi nella diocesi di Clogher. Ha ottenuto la licenza in Teologia. Il 31 marzo 1993 è stato nominato segretario generale della Commissione delle Conferenze episcopali della Comunità europea (Comece), con sede a Bruxelles.

Il 22 febbraio 2008 è stato nominato vescovo di Down and Connor ed è stato consacrato il 29 giugno successivo. Lingue conosciute: inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo.