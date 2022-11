Avvento: Lucca, la lettera del vescovo Giulietti e le iniziative pastorali della diocesi

“Se l’Avvento è il tempo in cui rinvigorire la virtù cristiana della speranza, l’Avvento 2022 si presenta particolarmente sfidante, ma forse proprio per questo singolarmente fecondo”. Lo scrive mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, nella lettera per l’Avvento, che inizierà domani. “Scoprirci poveri di fiducia e speranza – spiega il presule nella sua lettera, dal titolo “Imparare l’arte della pace, per sperare in un mondo nuovo” – ci può rendere più attenti all’annuncio di speranza e di pace che viene proposto nelle quattro settimane di avvicinamento al Natale e nelle celebrazioni della nascita di Gesù. Sono parole antiche e gesti ormai noti, ma capaci anche oggi di parlare al cuore”. Durante il tempo di Avvento, in ogni comunità parrocchiale la raccolta delle offerte andrà alla Caritas per sostenere le mense dei poveri presenti sul territorio. Inoltre, la diocesi propone “I martedì della pace”: un approfondimento sul tema della pace, sia con incontri online di riflessione sia con incontri di preghiera in presenza. Il primo martedì, 29 novembre, sul canale YouTube della diocesi, alle ore 21 interverrà il card. Gualtiero Bassetti, presidente emerito della Cei, su “Papa Francesco, architetto di pace”. Poi il programma de “I martedì della pace” proseguirà così: martedì 6 dicembre, sul canale YouTube della diocesi, alle ore 21 interverrà Francesco Vignarca, coordinatore Rete italiana Pace e Disarmo, su “Scelte di pace in tempi di guerra”. Martedì 13 dicembre alle ore 21 si terranno 11 veglie di preghiera per la pace in contemporanea in 11 chiese del territorio. In Versilia nella chiesa del Sacro Cuore a Lido di Camaiore, nella chiesa di Sant’Antonio a Viareggio e nella Collegiata di Camaiore. Nella Piana di Lucca le veglie si terranno a: Monte San Quirico, Porcari, San Colombano, San Vito, Sant’Angelo in Campo. In valle del Serchio saranno a Borgo a Mozzano, piazza al Serchio e nel duomo di Castelnuovo di Garfagnana. Martedì 20 dicembre, sul canale YouTube della diocesi, alle ore 21 interverrà Franco Vaccari, fondatore di “Rondine Cittadella della Pace”, su “Un laboratorio di pace”.