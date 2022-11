Comunicazione: Lecce, nasce il podcast di Radio Orantes e si rinnova il palinsesto

Radio Orantes, emittente radiofonica del Monastero benedettino “S. Giovanni Evangelista” di Lecce, nata nel 1985 e che trasmette solo nell’area di Lecce, si rinnova annunciando l’apertura del suo canale podcast su Spotify e altre piattaforme dedicate e il contestuale rinnovamento del suo palinsesto. “La scelta – spiegano le religiose – è da ricondursi all’esigenza da parte della comunità monastica di far in modo che il maggior numero di persone sia raggiunto dal messaggio del Vangelo, veicolato anche attraverso la sapienza che proviene dalla tradizione, dalla spiritualità e dall’esperienza monastica. Una realtà, quella della vita monastica, che guarda all’umano, alla sua bellezza ma anche alle sue fragilità”. Chiunque vorrà ascoltare le trasmissioni, in qualsiasi momento, potrà ricercare il podcast, su una delle piattaforme dedicate, dal titolo: “Benedettine di Lecce – Radio Orantes”. Da alcune settimane, inoltre, è stata rinnovata anche la programmazione della Radio. Tra le novità, le interviste di alcune figure contemporanee che aiutino a leggere il presente e lo spazio per il respiro ecumenico ed interreligioso, esperienza fondamentale e caratterizzante la storia del monastero benedettino leccese. Da non perdere, inoltre, l’appuntamento settimanale del Notiziario con l’approfondimento di alcune principali notizie che segnano il corso attuale della nostra epoca, dei nostri giorni.