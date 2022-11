La settimana scorsa, a causa del maltempo, non si è svolta la Festa diocesana dei giovani, prevista a San Marco Argentano in un primo tempo sabato 19 novembre, per la celebrazione della Giornata mondiale della gioventù a livello diocesano sul tema “… si alzò e andò in fretta”. Oggi la Pastorale giovanile della diocesi di San Marco Argentano-Scalea ci riprova, dando appuntamento ai giovani alle ore 15 in Piazza Riforma, in San Marco Argentano.