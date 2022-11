Maltempo a Ischia: mons. Pascarella (vescovo), “uniti nel dolore e nella preghiera per la popolazione colpita nuovamente da questa calamità naturale”

(Foto: ANSA/SIR)

“Il vescovo di Ischia, mons. Gennaro Pascarella, e tutta la diocesi di Ischia, uniti nel dolore e nella preghiera per la popolazione colpita nuovamente da questa calamità naturale, mettono a disposizione, come primi presidi di accoglienza per le famiglie di Casamicciola, il Centro Papa Francesco di Via Morgioni a Ischia e la Cittadella della Carità a Monterone a Forio”. Lo ha annunciato sui social la diocesi, colpita dal maltempo, in particolare a Casamicciola dove sono avvenuti smottamenti e frane.

“Invitiamo tutti a restare a casa se non per motivi di necessità”, prosegue la diocesi.

Per emergenze contattare i numeri: 3934421870, 3939776674, 3297145342, 3496483213, 3476010053.