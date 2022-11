Maltempo a Ischia: Protezione civile campana, squadre all’opera dall’alba per aiutare popolazione rimasta colpita da frane a Casamicciola

(Foto: ANSA/SIR)

Le squadre della Protezione civile regionale della Campania sono all’opera dall’alba di questa mattina sull’Isola di Ischia per supportare i soccorsi alla popolazione rimasta colpita dalle frane che hanno interessato Casamicciola e altri punti dell’isola.

Altri volontari, della Sma Campania e delle unità cinofile coordinati dalla Sala operativa regionale, stanno arrivando da tutta la Campania dotate di mezzi di soccorso: pale meccaniche, bobcat, motopompe, idrovore, escavatori e torri faro per garantire la continuità degli interventi anche in serata.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il direttore della Protezione civile regionale, Italo Giulivo, partecipano al Centro coordinamento soccorsi convocato in Prefettura.

Al momento risultano interrotti i collegamenti via mare per Ischia da Napoli. Sono garantite solo le corse da Pozzuoli prioritariamente per le squadre di soccorso.

Altri volontari sono stati inviati al centro operativo comunale istituito dal commissario prefettizio. L’Asl Napoli 2 ha immediatamente attivato l’elisoccorso.