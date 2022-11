Diocesi: Cosenza, oggi pomeriggio l’assemblea dedicata al tema “Dalla Lumen Gentium alla Evangelii Guadium, per un cammino sinodale”

“Dalla Lumen Gentium alla Evangelii Guadium, per un cammino sinodale”. Questo il tema dell’assemblea pastorale diocesana di Cosenza-Bisignano, che si terrà oggi, sabato 26 novembre, in cattedrale. L’evento, indirizzato ai sacerdoti, ai religiosi e ai laici della diocesi, si pone a 60 anni dall’apertura del Concilio Vaticano II, negli 800 anni della consacrazione della cattedrale di Cosenza, e vuole porre l’accento sul Sinodo in corso. I convegnisti si ritroveranno alle ore 15,30 nella chiesa madre bruzia, alle ore 16,15 ci sarà un momento di preghiera in stile sinodale. Alle ore 16,45 porterà il suo contributo mons. Giuseppe Piemontese, amministratore apostolico della diocesi di Cosenza-Bisignano. Alle ore 17 i delegati sinodali diocesani esporranno il lavoro finora compiuto nelle parrocchie, illustrando il programma per il secondo anno di Sinodo. Per l’occasione, porteranno la loro testimonianza anche alcuni rappresentanti delle comunità parrocchiali diocesane. Alle ore 17,30 ci sarà l’intervento di don Dario Vitali, docente di ecclesiologia presso la Pontificia Università Gregoriana e membro della Commissione di coordinamento del Sinodo nazionale.