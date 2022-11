Avvento: Torino, nelle quattro domeniche mons. Repole celebra messa in cattedrale. Diretta su Telecupole

In occasione dell’Avvento, l’arcivescovo di Torino, mons. Roberto Repole, presiederà le quattro celebrazioni eucaristiche domenicali alle 10.30, in cattedrale. Anche il giorno di Natale, l’arcivescovo celebrerà la messa solenne, sempre in cattedrale e alla stessa ora. “Un percorso in cinque tappe – spiega l’arcidiocesi in una nota – a cui sono invitati in presenza tutti i fedeli, per preparare il cuore a ricevere il mistero del Natale attraverso la preghiera e la riflessione guidate dall’arcivescovo”. Le celebrazioni verranno trasmesse in dirette su Telecupole che ogni venerdì, alle 20, manderà in onda la rubrica “Aspettando il Natale. Spunti di riflessione di mons. Roberto Repole” nelle quali l’arcivescovo proporrà brevi suggerimenti di meditazione e inviterà alla messa della domenica successiva. La trasmissione sarà in replica al sabato alle 19.20 (prima del tg) e alla domenica alle 8 (dopo il tg).