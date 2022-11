Avvento: Venezia, domani incontro dei ragazzi e delle loro famiglie a San Marco con il patriarca Moraglia

Domani, prima domenica di Avvento, si rinnoverà, in basilica di San Marco, il tradizionale appuntamento diocesano dei ragazzi con il patriarca, mons. Francesco Moraglia, proposto per i ragazzi e le loro famiglie. Il ritrovo – informa la diocesi – sarà proprio presso la basilica cattedrale di San Marco alle 15.30 di domani. Accolti dal canto e da un servizio di animazione i ragazzi vivranno un momento comunitario finalizzato ad entrare nel tempo liturgico che si apre e ad educarsi insieme al senso della gratuità e della carità. A partire dall’Incontro della carità si aprirà, infatti, un percorso liturgico/catechetico che sarà condiviso e proposto alle parrocchie per viverlo insieme ai ragazzi dell’iniziazione cristiana di domenica in domenica verso il Natale. L’evento nasce dalla collaborazione tra gli Uffici pastorali, in particolare quello Evangelizzazione e Catechesi, che da decenni promuove l’appuntamento, e la Caritas veneziana, che proporrà alle famiglie e ai ragazzi una colletta per sostenere tutte le famiglie in difficoltà a causa della crisi economica presente.