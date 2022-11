Diocesi: Fano, domani il vescovo apre l’anno liturgico e pastorale a Fossombrone

Domenica 27 novembre, la diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola è convocata dal vescovo Armando Trasarti a Fossombrone, alle ore 16, presso la parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, per l’inizio dell’anno liturgico e pastorale. “Invocando il dono dello Spirito – si legge sul sito della diocesi -, vivremo insieme un momento di ascolto di preghiera intorno al nostro vescovo che ci offrirà anche alcune linee comuni per il secondo anno del cammino sinodale alla luce dei tre ‘Cantieri’ indicati per le Chiese che sono in Italia e del ‘Cantiere’ emerso dall’ascolto nella nostra diocesi”.